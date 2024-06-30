خطوات العناية الطبيعية بالبشرة في فصل الصيف

روتين وخطوات العناية الطبيعية بالبشرة، يُشكل فصل الصيف تحديًا لبشرة الكثيرين، حيث تتعرض لأشعة الشمس الضارة، وارتفاع درجات الحرارة، وفقدان الرطوبة.



والكثير من الفتيات يفضلن اللجوء للطبيعة، واستخدام المواد الطبيعية في العناية بالبشرة؛ خوفًا من التأثير الضار لمستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد كيميائية.

خطوات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف:

ترطيب وتفتيح البشرة

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك مجموعة خطوات هامة وأساسية للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، وتتوفر العديد من الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة خلال هذه الفترة والحفاظ على صحتها ونضارتها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



التنظيف:

* غسل الوجه مرتين يوميًا بمنظف لطيف مناسب لنوع البشرة.

* إزالة المكياج تمامًا قبل النوم.

* تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة.

الترطيب:

* استخدام مرطب خفيف الوزن مناسب لنوع البشرة بعد كل غسلة.

* شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل.

* استخدام ماسكات ترطيب طبيعية مثل ماسك الخيار أو ماسك العسل.

الحماية من الشمس:

* استخدام واقي شمس واسع الطيف بمؤشر حماية SPF 30 على الأقل قبل 15 دقيقة من التعرض للشمس.

* إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، أو أكثر بعد التعرق أو السباحة.

* ارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية الوجه والعينين من أشعة الشمس.

روتين العناية بالبشرة خلال فصل الصيف حسب نوعها

ترطيب البشرة صيفا

أضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن هناك خطوات للعناية بالبشرة، تعتمد على نوع البشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



العناية بالبشرة الحساسة:

استخدام منتجات لطيفة وخالية من العطور والكحول.

تجنب تقشير البشرة بشكل قوي.

استخدام كمادات باردة لتخفيف الاحمرار والالتهابات.

ترطيب البشرة بانتظام.

العناية بالبشرة الدهنية:

غسل الوجه مرتين يوميًا باستخدام غسول رغوي.

استخدام تونر من أجل تنظيف المسام وتضييقها.

استخدام مرطب خفيف الوزن.

وضع ماسكات طينية مرة أو مرتين في الأسبوع.

العناية بالبشرة الجافة:

غسل الوجه مرة واحدة يوميًا باستخدام غسول لطيف.

استخدام مرطب غني بالزيوت الطبيعية.

وضع ماسكات ترطيب منزلية مرة أو مرتين في الأسبوع.

شرب الكثير من الماء.

وصفات طبيعية تصلح لجميع انواع البشرة

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الوصفات الطبيعية والماسكات الطبيعية، خلال روتين العناية بالبشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

ماسك الخيار:

* يُهَدِّئ البشرة ويُرطِّبها.

* المكونات: خيارة مبشورة، ملعقة كبيرة من العسل.

* الطريقة: تُخلط المكونات وتُوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم تُغسل بالماء الفاتر.

ماسك العسل:

* يُرطِّب البشرة ويُغذيها.

* المكونات: ملعقتان كبيرتان من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

* الطريقة: تُخلط المكونات وتُوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم تُغسل بالماء الفاتر.

ماسك الطماطم:

* يُضيق المسام ويُنظِّف البشرة.

* المكونات: حبة طماطم مهروسة، ملعقة كبيرة من الزبادي.

* الطريقة: تُخلط المكونات وتُوضع على الوجه لمدة 10 دقائق ثم تُغسل بالماء الفاتر.

كذلك هناك مجموعة خطوات هامة للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف، كما يلي:

العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس:

استخدمي جلًا مبردًا أو كمادات باردة لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس.

رطبي بشرتك بمرطب غني بالمكونات المهدئة مثل الصبار.

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك وبشرتك.

اتباع نظام غذائي صحي:

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُفيد البشرة.

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك وبشرتك.

قللي من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المضافة.

العناية بالبشرة من الداخل:

احصلي على قسطٍ كافٍ من النوم.

مارسي الرياضة بانتظام.

قللي من التوتر والضغط النفسي.

تجنبي التدخين.

نصائح عامة بحماية بشرتك وجسمك من حر الصيف:

ترطيب البشرة من الطبيعة

* ارتداء ملابس قطنية فضفاضة تسمح للجلد بالتنفس.

* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

* تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتُحافظ على صحة البشرة.

* الحصول على قسط كافٍ من النوم.

* استشارة طبيب الجلدية في حال وجود أي مشاكل جلدية.