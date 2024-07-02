نضارة البشرة من الأمور التي تعزز من جمالها ونعومة وجمال صاحبتها، لذا تهتم الفتيات كثيرا بنشترة البشرة حفاظًا على جمالهن.

ونضارة البشرة لن تتحقق بدون التغذية السليمة وشرب الماء الوفير يوميا وترطيب البشرة يوميا مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة.

قناع طبيعي بسيط واقتصادى لتعزيز نضارة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي بسيط واقتصادي لتعزيز نضارة البشرة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

نصف ليمونة

الطريقة:-

قومي بعصر نصف الليمونة وأضيفي العصير إلى العسل.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط على وجهك بعد تنظيفه جيدًا.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

العسل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها.

الليمون: غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

تأكدي من إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من بشرتك قبل استخدام القناع بالكامل للتأكد من عدم وجود تفاعل سلبي.

استخدمي القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

احرصي على ترطيب بشرتك بمرطب مناسب بعد استخدام القناع.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.