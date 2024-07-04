قناع التفتيح السريع استخدميه قبل المناسبات لبشرة مضيئة

فى فصل الصيف تكثر المناسبات وتحرص الفتيات على الظهور بشكل مختلف وأكثر جاذبية خلالها لذا تهتم الفتيات بالعناية بالبشرة قبل المناسبات لتفتيحها وجعلها صافية.

وتفتيح البشرة قبل المناسبات أمر مهم وضرورى ما يدفع الفتيات بالبحث عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة سريعا.

قناع تفتيح البشرة السريع

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع التفتيح السريع استخدميه قبل المناسبات.

المكونات:-

ملعقة بذور الكتان مطحونة

2 ملعقة جل بذور الكتان

ربع ملعقة كركم عضوى مطحون

الطريقة:-

اولا نحضر جل بذور الكتان حيث نحضر مقلاة ونضع بها كوب ماء و2 ملعقة بذور الكتان.

نرفع الخليط على النار ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق حتى يتكون الجل.

ثم نصفى الخليط وهو ساخن.

ونحفظ جل بذور الكتان فى زجاجة معقمة ومحكمة الغلق.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها بذور الكتان المطحونة ونضيف له 2 ملعقة من جل بذور الكتان وربع ملعقة كركم ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

تفتيح البشرة السريع

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.