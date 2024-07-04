أخبار الاقتصاد اليوم: خطة الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات.. الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.. و11 شهادة من بنك مصر يمكن استردادها عبر الإنترنت البنكي

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

كيف تنجح الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات؟ خبير اقتصادي يجيب

الحكومة الجديدة، تحدث الدكتور فرج عبد الله، الخبير اقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية وتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار.

وتابع: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.

وأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.

أول يوم عمل للحكومة الجديدة، وزير الاتصالات يصدر قرارات بتحديد اختصاصات نوابه



أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا باختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يتولى المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى.

وذلك من خلال إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، واقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بجانب وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، والإشراف على تنفيذها مع الجهات القائمة بها، وذلك فى نطاق مراكز البيانات والحوسبات السحابية والشبكات القومية للدولة.

11 شهادة من بنك مصر يمكن استردادها عبر الإنترنت البنكي

كشف بنك مصر عن عدد من الشهادات التي يمكن استردادها من خلال خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء.

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 – شهادة الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير - الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري - الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي - شهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري).



أما باقي الشهادات فيتم الاسترداد من خلال الفرع فقط وعمل شهادة ابن مصر بشكل طبيعي.

وزير الاتصالات: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية بالفترة المقبلة

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.

أشار إلى أن محاور العمل تتضمن تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، والتعاون مع قطاعات الدولة فى إطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية صناعة التعهيد، وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.



جاء ذلك بعد تجديد الثقة فى عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الجديدة.

صديق للمستثمرين، وزير المالية الجديد يحقق أول مكاسب دولارية لمصر

قفزت قيمة السندات الدولارية الحكومية، وصعد الجنيه المصري في العقود الآجلة عالميا، بعد إعلان تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية خلفا للدكتور محمد معيط.

ووصفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، كجوك بأنه "صديق للمستثمرين" بفضل خبرته التي اكتسبها من العمل مع البنك الدولي.

ورفع الإعلان من معنويات المستثمرين الدوليين إزاء قدرة كجوك على إدارة عبء الديون المصرية التي زادت في السنوات الأخيرة.

وحسب بلومبرج، ارتفعت السندات الحكومية الدولارية مسجلة أحد أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، فيما كانت السندات الطويلة الأجل صاحبة أكبر المكاسب.

50 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات نيسان سنترا 2025 خلال شهر يوليو

طرحت نيسان، سيارات سنترا موديل 2025 بتخفيضات سعرية تصل لنحو 50 ألف جنيه، خلال شهر يوليو شملت Premium وPremium داخل السوق المصري.

وأخطر وكيل نيسان كافةً الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي فرضتها نيسان علي سيارات سنترا موديل 2025 ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر اول فئة نحو 949,000 بدلا من و1,049,000 جنيه

وثاني فئة تصل نحو 999,000 بدلا من 1,099,000 جنيه

مواصفات محرك سيارات نيسان سنترا

زودت سيارات نيسان سنترا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك، مما يجعل السيارة تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.



كل ما تريد معرفته عن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد

حسن الخطيب، هو اقتصادي مصري شغل العديد من المناصب المحلية والعالمية على مدار مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من 35 عامًا، حيث أسهم إسهامات كبيرة في مجال إدارة الشركات وصناديق الاستثمار.

شغل الخطيب منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في البنك المركزي، وعضو مجلس إدارة مستقل في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 حتى 2023، ويتجلى التزامه بالتنمية الاقتصادية في مشاركته في المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء.

وشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث أدار محفظة استثمارية تراوحت قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار، وأشرف على استثمارات مباشرة وغير مباشرة في 38 دولة.



وقبل توليه منصبه في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شغل الخطيب عدة مناصب هامة في قطاع إدارة صناديق الاستثمار الخاصة، من بينها المدير التنفيذي في مجموعة كارلايل والشريك الإداري في المجموعة المالية هيرميس، وساهم بخبراته في تعزيز التنمية الاقتصادية بالعديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي والطاقة والبنية التحتية والقطاع الصحي والعقارات والمنظمات التنموية والمنظمات غير الهادفة للربح.

تفاصيل الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتحديد الموعد النهائي لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2024 بدون غرامة.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات.

البورصة المصرية، تذبذب المؤشرات و98 ألف عملية تداول بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، لتتخطى المؤشرات مستويات جديدة، حيث بلغ عدد عمليات التداول نحو 98 ألف عملية تداول.

حركة تداولات البورصة المصرية بختام التعاملات



صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72 % عند مستوى 28.364.79 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.20 % عند مستوى 6.222.98 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07 % عند مستوى 9.057.92 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52 % عند مستوى 2.768.98 نقطة.

