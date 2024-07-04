كيف تنجح الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات؟ خبير اقتصادي يجيب

الحكومة الجديدة، تحدث الدكتور فرج عبد الله، الخبير اقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية وتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار.

إجراءات التجارة الدولية ودور الحكومة

وتابع: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.

هيكلة وزارة التجارة والصناعة

وأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.

توقعات تدفق الاستثمارات على مصر

وحول وزارة الاستثمار، قال: "عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة، ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".