50 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات نيسان سنترا 2025 خلال شهر يوليو
طرحت نيسان، سيارات سنترا موديل 2025 بتخفيضات سعرية تصل لنحو 50 ألف جنيه، خلال شهر يوليو شملت Premium وPremium داخل السوق المصري.
وأخطر وكيل نيسان كافةً الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي فرضتها نيسان علي سيارات سنترا موديل 2025 ونرصدها في التقرير التالي:-
يصل سعر اول فئة نحو 949,000 بدلا من و1,049,000 جنيه
وثاني فئة تصل نحو 999,000 بدلا من 1,099,000 جنيه
مواصفات محرك سيارات نيسان سنترا
زودت سيارات نيسان سنترا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك، مما يجعل السيارة تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.
مواصفات الأمن والسلامة لسيارات نيسان سنترا
عدد 2 وسادة هوائية
وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD
– برنامج تدعيم الفرامل BA
– نظام إيموبليزر ضد السرقة
مصابيح ضباب أمامية
– مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
– مصابيح أمامية وخلفية led
-زجاج خلفي معتم
– إضاءة نهارية LED
- نظام ملاحي GPS
– زر تشغيل السيارة بدون مفتاح
– مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية
– قفل مركزي
جنوط رياضية 16 بوصة
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