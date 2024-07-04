الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صديق للمستثمرين، وزير المالية الجديد يحقق أول مكاسب دولارية لمصر

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

قفزت قيمة السندات الدولارية الحكومية، وصعد الجنيه المصري في العقود الآجلة عالميا، بعد إعلان تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية خلفا للدكتور محمد معيط.

 

أول مكاسب دولارية لمصر بعد توليه الوزارة


ووصفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، كجوك بأنه "صديق للمستثمرين" بفضل خبرته التي اكتسبها من العمل مع البنك الدولي.


ورفع الإعلان من معنويات المستثمرين الدوليين إزاء قدرة كجوك على إدارة عبء الديون المصرية التي زادت في السنوات الأخيرة.


وحسب بلومبرج، ارتفعت السندات الحكومية الدولارية مسجلة أحد أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، فيما كانت السندات الطويلة الأجل صاحبة أكبر المكاسب.

ارتفاع السندات الحكومية الدولارية لتسجل أحد أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة


ووفقا للوكالة زادت السندات الدولارية السيادية المستحقة في مارس 2049 بأعلى وتيرة منذ 6 مارس الماضي (اليوم الذي تم فيه خفض قيمة الجنيه وإعلان اتفاق صندوق النقد).


من جهتها، قالت رويترز إن السندات الدولارية السيادية المستحقة في عام 2047 زادت بنحو 1.96 سنت، بحلول الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش.


ويدل ارتفاع قيمة السندات على زيادة الطلب، ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الدين المصري وتراجع مخاطر الدين والجدارة الائتمانية.


وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم (المستخدمة للتحوط ضد انخفاضات العملات) ارتفع عقد الجنيه المصري أجل 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر أبريل الماضي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد كجوك صندوق النقد أول مكاسب دولارية أول مكاسب دولارية لمصر السندات الحكومية الدولارية

مواد متعلقة

4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد.. تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي.. وإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

مصر تشارك في اجتماع لجنة مكافحة الاحتكار بمجموعة البريكس

الضرائب: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية

لهذه الأسباب أصبح أحمد كجوك وزيرا للمالية

أبرزها التوسع في الحماية الاجتماعية، أحمد كجوك يرسم خطة عمل وزارة المالية

أبرزها الديون وعجز الموازنة، ملفات تنتظر تدخلات حاسمة من وزير المالية الجديد

لعب دورا بارزا في التمويلات والقروض الخارجية، من هو أحمد كجوك وزير المالية الجديد

أبرز المعلومات عن أحمد كوجك المرشح لمنصب وزير المالية

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية