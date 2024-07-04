وزير الاتصالات: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية بالفترة المقبلة

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.

تحسين خدمات الاتصالات

أشار إلى أن محاور العمل تتضمن تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، والتعاون مع قطاعات الدولة فى إطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية صناعة التعهيد، وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

جاء ذلك بعد تجديد الثقة فى د. عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الجديدة.

أشار د. عمرو طلعت إلى أنه سيتم استكمال العمل فى تنفيذ مشروعات دعم البنية التحتية الرقمية بشقيها الانترنت الثابت والمحمول من خلال إحلال كوابل الألياف الضوئية بدلا من النحاسية، ودعم وتوسيع نطاق شبكة المحمول لاسيما فى القرى والمناطق النائية.

اوضح أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاء الانترنت الثابت باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 حيث أثمر المشروع عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 مرة خلال 6 سنوات، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

اشار إلى استكمال خطة تطوير البريد المصرى من خلال زيادة عدد منافذ البريد وتطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ حيث تم الانتهاء من تطوير 3840 منفذ بريد من اجمالى 4635 منفذ على مستوى الجمهورية.

أضاف أنه سيتم الاستمرار فى السياسات التي تستهدف جعل مصر مقصدا للتعهيد وتشجيع الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر يتم من خلالها توفير فرص عمل للشباب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اشار إلى أن هذه السياسات أثمرت عن نمو صادرات التعهيد بنسبة 54% خلال عام واحد؛ موضحا أنه سيتم استكمال العمل فى تنفيذ مستهدفات استراتيجية بناء القدرات الرقمية التى تتضمن العديد من المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لصقل مهارات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية بدءا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائي، كما تتضمن مجموعة من المبادرات التى تستهدف صقل مهارات العمل الحر للمهنيين المستقلين، وكذلك بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد.

وذكر د. عمرو طلعت أنه سيتم الاستمرار فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات؛ حيث تم إنشاء 20 مركزا ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزا فى 2024 بهدف تهيئة بيئة الابداع واكتشاف المبدعين ودعم رواد الأعمال ورعايتهم وإتاحة التدريب التقنى للشباب بكافة أنحاء الجمهورية.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

اكد أنه جارى إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تمهيدا لإطلاقها وذلك لمواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال؛ مشيرا إلى استمرار الوزارة فى بناء منظومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى.

ولفت د. عمرو طلعت إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية المرقمنة على "منصة مصر الرقمية" التى تضم حاليا نحو 170 خدمة حكومية رقمية.