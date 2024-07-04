كل ما تريد معرفته عن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد

حسن الخطيب، هو اقتصادي مصري شغل العديد من المناصب المحلية والعالمية على مدار مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من 35 عامًا، حيث أسهم إسهامات كبيرة في مجال إدارة الشركات وصناديق الاستثمار.

السيرة الذاتية لـ حسن الخطيب



شغل الخطيب منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في البنك المركزي، وعضو مجلس إدارة مستقل في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 حتى 2023، ويتجلى التزامه بالتنمية الاقتصادية في مشاركته في المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء.



وشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث أدار محفظة استثمارية تراوحت قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار، وأشرف على استثمارات مباشرة وغير مباشرة في 38 دولة.



وقبل توليه منصبه في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شغل الخطيب عدة مناصب هامة في قطاع إدارة صناديق الاستثمار الخاصة، من بينها المدير التنفيذي في مجموعة كارلايل والشريك الإداري في المجموعة المالية هيرميس، وساهم بخبراته في تعزيز التنمية الاقتصادية بالعديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي والطاقة والبنية التحتية والقطاع الصحي والعقارات والمنظمات التنموية والمنظمات غير الهادفة للربح.



كما سبق أن تولى رئاسة مجلسي إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالإضافة إلى شغله منصب عضو مؤسس في مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، هذا بالإضافة إلى عضويته بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة التجارية الأمريكية.



حصل حسن الخطيب على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا بمدينة ساكرامنتو بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، ويحاضر سيادته في دورة إدارة تحليل الأسهم الخاصة بطلاب ماجستير العلوم المالية في جامعة إمبريال كوليدج بلندن.

