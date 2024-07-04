مندوب مبيعات يختلس أموال ويدعى تعرضه لسطو مسلح بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في حل لغز واقعة اختلاق مندوب تحصيل بإحدى الشركات تعرضه لسطو مسلح بعد الاستيلاء على أموال الشركة بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني - مقيم بمحافظة القليوبية) مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها (مبلغ مالي) خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وقام بإحداث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.