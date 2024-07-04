الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

الشرطة الأسترالية تعتقل 4 متظاهرين مؤيدين لفلسطين لتسلقهم مبنى البرلمان

مبنى البرلمان الأسترالي،
مبنى البرلمان الأسترالي، فيتو

 اعتقلت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس، 4 متظاهرين مؤيدين لفلسطين بعد تسلقهم سطح مبنى  البرلمان الأسترالي، في خرق أمني أدانه المشرعون، بعد ساعات قليلة من استقالة أحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الحاكم بسبب موقف الحكومة تجاه حرب غزة.

ووقف المتظاهرون على سطح مبنى البرلمان في كانبيرا،  لمدة ساعة تقريبا، ورفعوا لافتات سوداء من بينها لافتة كتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، وهي عبارة شائعة بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

مبنى البرلمان الأسترالي، فيتو

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 وألقى أحد المتظاهرين خطابا باستخدام مكبر صوت اتهم فيه الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، وهو الاتهام الذي ترفضه.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم العاصمة الأسترالية إن الأربعة اعتقلوا ووجهت إليهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير، وتم منعهم من دخول مباني البرلمان لمدة عامين.

 

رئيس وزراء أستراليا يدين تسلق المتظاهرين مبنى البرلمان 

 وأدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الاحتجاجات، قائلا "يجب أن يشعر المسؤولون بالقوة الكاملة للقانون. الاحتجاج السلمي له مكانة مهمة في مجتمعنا، لكن هذا لم يكن احتجاجًا سلميًا".

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