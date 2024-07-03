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أخبار مصر

وزير العدل الجديد: نسير على خطى عمر مروان لإسعاد المواطن (فيديو)

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل، فيتو

الحكومة الجديدة، تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة حقيبة وزارة العدل في هذا التوقيت، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».

 

ملف المحاكم والنيابات والشهر العقاري

وقال وزير العدل إنَّ «أهم الملفات هي المحاكم والنيابات والشهر العقاري وإنجاز المواطن لخدمته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب، فالهدف الأسمى هو إسعاد المواطن، والتيسير عليه في الحصول على حقه أي كان بما فيهم المتهم، فالمتهم له ضمانات وحقوق يقرها القانون والدستور، فكيف سيتم التعامل في ضوء هذه الضمانات».

 

ميكنة المحاكم 

وتابع: «وزارة الداخلية تمثل بالنسبة لنا الأساس الذي تُبنى عليه جميع الإجراءات الجنائية، ووزارة العدل تكمل التحقيق والمحاكمة، لتحقيق النتيجة المرجوة من الإجراءات الجنائية، وكذلك الأمر وزارة الاتصالات ودورها في الاستمرار لميكنة المحاكم».

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منهج عمر مروان في وزارة العدل 

وأكمل: «ومن حسن حظ وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وزير العدل السابق اتبع منهج معين، ونحن سنسير على خطاه ونستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين».

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