المدرجات شبه خالية، استمرار غياب جماهير الزمالك في مباراة فاركو (صور)

تستمر جماهير الزمالك في مقاطعة المدرجات اعتراضا على قرار مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب في استكمال الدوري الممتاز بعد الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت جماهير نادي الزمالك قد غابت عن المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، واستمرت في الغياب عن مباراة فاركو اليوم اعتراضا على قرار مجلس الإدارة.

ولم يتواجد إلا أعداد قليلة فقط من الجماهير البيضاء في ستاد برج العرب قبل انطلاق مباراة فاركو في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر عدم استكمال الدوري وانسحب من مباراة القمة قبل أن يعود ويشارك في لقاء سيراميكا لتقرر بعض الجماهير مقاطعة المدرجات.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.