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آخر مباراة من 13 يوما، تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو

الزمالك وفاركو، فيتو
الزمالك وفاركو، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فاركو للمرة الثانية في الدوري الممتاز بعد اللقاء الأول الذي جمعهما يوم 21 يونيو الماضي وانتهت بفوز الزمالك 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة، فيما يتواجه الفريقين مجددا اليوم في الجولة 29 بعد 13 يوما فقط.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل مباراة اليوم في الدوري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو 

أول مباراة جمعت الزمالك وفاركو كانت في 18 يناير 2022 بالجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المحترفة، وفاز فاركو بهدفين نظيفين. 

وفي أول مواجهة بين الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز تعادل الفريقان سلبيا في  12 أبريل 2022.

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون رد في 19 أغسطس 2022 بالدوري الممتاز. 

ثم فاز فاركو على الزمالك بثلاثية نظيقة يوم 6 فبراير 2023 في الدوري الممتاز. 

وبعدها فاز الزمالك على فاركو بنتيجة 3-1، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر في 23 يونيو 2023. 

وفي 16 يوليو 2023  تعادل الفريقين  2-2 في الدوري الممتاز. 

وآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت يوم 21 يونيو الماضي وانتهت بفوز الزمالك 2-0.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

تنطلق مباراة  الزمالك وفاركو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.

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