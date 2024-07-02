الأربعاء 03 يوليو 2024
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رياضة

الدوري المصري، جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد برج العرب، ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري

وضمت قائمة قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر.

 

حقيقة اعتذار الزمالك عن عدم خوض السوبر الأفريقي

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول تهديد نادي الزمالك بعدم خوض مباراة السوبر الافريقي أمام النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يقام السوبر الأفريقي، بين الأهلي والزمالك، ما بين يوم 25 من شهر يونيو 2024 ويوم 30 يونيو 2024.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن فكرة التهديد بعدم خوض السوبر الافريقي لم تطرح داخل مجلس الأبيض.

وتابع المصدر أنه في حالة اتخاذ إعلان هذا القرار سيواجه الأبيض عقوبات رادعة من الاتحاد الأفريقي، وهو ما لا يرغب فيه نادي الزمالك خاصه مع ما يعانيه النادي من أزمات مالية.

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