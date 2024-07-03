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رياضة

جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام فاركو في الدوري الممتاز

جوميز
جوميز
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام فاركو 

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

تنطلق مباراة  الزمالك وفاركو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.

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