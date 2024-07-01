آخر تطورات مستشفى الزمالك قبل مواجهة فاركو

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وناصر منسي وسيف جعفر ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

آخر تطورات إصابة سباعي الزمالك قبل مواجهة فاركو

ويواصل "شيكابالا" التأهيل في ظل إصابته بمزق في العضلة الأمامية، في حين يعاني الجزيري من إصابة في العضلة الخلفية، وأحمد فتوح من إصابة في الكاحل.

بينما يؤدي الونش برنامجه التأهيلي بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبي من قبل، في حين يعاني كل من، سيف جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري من إصابات في العضلة الخلفية.

وأدى السباعي التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.