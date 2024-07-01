الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدر حامد يكشف موعد انطلاق فترة الإعداد لناشئي الزمالك

بدر حامد
بدر حامد
ads

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انطلاق فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم"، استعدادًا للموسم الجديد. 

موعد انطلاق فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين 

وأكد بدر حامد أن فترة الإعداد لفرق قطاع الناشئين مواليد 2005، و2007، و2008، و2009، و2010، ستنطلق غدًا الثلاثاء على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس قطاعات كرة القدم أن فترة الإعداد الخاصة بالمدرسة الأساسية "البراعم"، ستنطلق يوم السبت المُقبل، بداية من مواليد 2011 حتي مواليد 2015.

وأشار بدر حامد إلى أن انطلاق فترة الإعداد بشكل مبكر من أجل تجهيز جميع اللاعبين بمختلف المراحل العمرية بأفضل شكل ممكن بدنيًا وفنيًا استعدادًا للموسم الجديد، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الاستراتيجية للنهوض بقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" لخدمة النادي مستقبلًا.

واختتم رئيس قطاعات كرة القدم مؤكدًا على إنهاء كافة التفاصيل والترتيبات اللوجستية الخاصة بفترة الإعداد، من ملاعب وأدوات تدريب وملابس.

تصعيد نجل أحمد حسام ميدو لتدريبات الفريق الأول في الزمالك

بعد هدفه أمام طلائع الجيش، طاهر محمد يصل إلى الهدف رقم 16 مع الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك بدر حامد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك فريق ناشئين الزمالك

مواد متعلقة

تصعيد نجل أحمد حسام ميدو لتدريبات الفريق الأول في الزمالك

تدريبات فنية وبدنية في مران الزمالك استعداد لفاركو

جوميز يعقد جلسة منفردة مع طبيب الزمالك لهذا السبب

آخر تطورات مستشفى الزمالك قبل مواجهة فاركو

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد عبد الشافي ويستعرض بطولاته مع الفريق

غضب لاعبي 2003 بسبب رفض الزمالك تسليم الاستغناء والمستحقات المتأخرة

الزمالك يعلن رحيل ياسر حمد رسميا ويوجه رسالة للاعب

أرقام محمد صبحي مع الزمالك بعد تجديد تعاقده 4 سنوات (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية