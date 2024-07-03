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رياضة

الدوري المصري، نتيجة الشوط الأول بين بلدية المحلة ومودرن سبورت

مودرن سبورت وبلدية
مودرن سبورت وبلدية المحلة
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تعادل فريق بلدية المحلة مع نظيره  مودرن سبورت سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام بلدية المحلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

خط الهجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، محمود رزق، عمر وائل، عبد الكبير الوادي، علي ياسر، أحمد عاطف، أحمد كباكا، طارق طه، محمود شعبان

تشكيل بلدية المحلة ضد مودرن سبورت في الدوري 

حراسة المرمي: أحمد حسين 

خط الدفاع: هشام حافظ، أحمد العش، نور الزموري، كهربا.

خط الوسط:يوسف حسن، محمد أميسي، ابراهيم شتا، ماجد هاني، السيد عوض.  

خط الهجوم: حسام أشرف. 

 الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول  بين الفريقين انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت

 حكم ساحة: أحمد حمدي 

 ومساعد أول: أسامة عبد اللطيف 

مساعد ثاني: محمد محمود لطفي 

 وحكم رابع: محمد الغازي 

 وحكم VAR: عمرو الشناوي 

حكم VAR مساعد: عمرو عابدين 

 

حكام مباراة بلدية الملحة ومودرن سبورت، فيتو 

ترتيب مودرن سبورت في الدوري 

ويحتل مودرن سبورت المركز السادس في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفًا واستقبلت شباكهم 20.

ترتيب بلدية المحلة في الدوري 

ويتواجد بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من خوض 26 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 16 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 53 مرة. 

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