حبس صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى الإسكندرية، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب بمنطقة الرمل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى– على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان – عدد 2 أكلاشيه–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان –جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ