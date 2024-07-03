وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

كشف تقرير إعلامي أن معدل ضربات قلب كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، وصل لأدنى مستوى، عقب إهداره ركلة ترجيحية، أمام سلوفينيا، في المباراة التي جمعتهما في ثمن نهائي أمم أوروبا 2024.

وأهدر رونالدو ركلة ترجيحية، أمس ، ودخل في نوبة بكاء كبيرة، رصدتها الكاميرات، قبل أن يسجل في ركلات الترجيح النهائية للمباراة ويقود منتخب بلاده إلى الفوز والتأهل لدور الثمانية.

ووفقًا لما نشره حساب "WHOOP" الرسمي على منصة "إكس"، فإن معدل ضربات رونالدو هبط لأدنى مستوى، عقب إهدار الركلة.

وظهر رونالدو، مؤخرًا، مرتديًا سوارًا في يده من "WHOOP"، وهو مخصص لمراقبة اللياقة البدنية للرياضيين، أي أنه ليس ساعة بالمعنى الحرفي، فرغم تسميته بالساعة فهو لا يُعلمك بالوقت إطلاقًا، بل يركز على الصحة فقط.

وسوار "WHOOP" لا يحتوي على أي شاشة، وآلية عمله ترتكز على تطبيق يمكنك تحميله على هاتفك الذكي، سواء كان يعمل بنظام "أندرويد"، أو "IOS".

وقاد ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال، منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائي في كأس أمم أوروبا 2024 بعد الفوز ضد سلوفينيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تصديه لثلاث ركلات جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بدوره 0-0.

تصريحات رونالدو

وبعد المباراة، قال رونالدو في تصريحات إعلامية: "إنها من دون شك النهائيات الأوروبية الأخيرة بالنسبة لي بالتأكيد"، مضيفًا: "الأهم في هذه المسيرة التي صنعتها، هو الحماس الذي ما زلت أتمتع به هنا".

وأضاف: "أقوم بهذا الأمر خلال 20 عامًا. كما رأيتم، أهدرت ركلة الجزاء لكنني أردت أن أكون أول المسجلين (في الركلات الترجيحية). يجب أن تتحمل المسؤولية، ولا يجب أن تشعر بالخوف، ولم أشعر يومًا بالخوف في مواجهة هذه الأمور، وأصيب في بعض الأحيان وفي الأحيان الأخرى أخطئ. لكن الاستسلام ليس بالشيء الذي يمكن سماعه بجانب اسمي".

ويلعب النجم البرتغالي في بطولة أوروبا للمرة السادسة وهو رقم قياسي، وقد ساعد بلاده في الوصول إلى الدور ربع النهائي، حيث ينتظر كيليان مبابي وفرنسا، يوم الجمعة.