أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يستنجد بالوزير بسبب المنتخب الأولمبي.. قائمة الزمالك لمواجهة فاركو.. وبيراميدز يتخطى سموحة بمباراة الـ 41 دقيقة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز فريق نادي بيراميدز نظيره سموحة بنتيجة 3-2 في المباراة التي استكمل الجزء المتبقي منها باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمود مرعي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 من ركلة ركنية لبيراميدز من جهة اليسار نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

وأحرز فاخري لاكاي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 79

وأحرز فادي فريد هدف سموحة الثاني في الدقيقة 90 من المباراة

فشل مسئولو اتحاد الكرة المصري على مدى الأيام الماضية في حل أزمة اللاعبين الثلاثة الكبار، المقرر إدراجهم ضمن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أنه حتى الآن يرفض النادي الأهلي بشدة ترك لاعبيه الثلاثة محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد الشناوي للمشاركة في الألعاب الأولمبية، مبررا موقفه بحاجته إلى كل لاعبيه في المنافسة المحتدمة مع فريق بيراميدز على لقب الدوري الممتاز.

وأكد المصدر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استنجد بـوزير الرياضة أشرف صبحي للتدخل ومحاولة إنهاء الأزمة.

وبحسب المصدر، فإن الوزير طالب اتحاد الكرة بالانتظار لحين قيامه بحلف اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة غدا الأربعاء، ثم التواصل مع النادي الأهلي من أجل الوصول لحل لإنهاء الأزمة.

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد برج العرب، ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء عن مباراة الداخلية بقرار تأديبي من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأكد المصدر أن كهربا تلقى تأكيدات من خالد بيبو مدير الكرة بالمران منفردا اليوم في التتش لحين إصدار كولر قرار بعودته مرة أخرى للمشاركة في المران رفقة الفريق.

وكان كولر قد استبعد كهربا من المران مع الفريق ليلة مباراة طلائع الجيش ولكن واصل استبعاده أيضا من المران الجماعي اليوم استعدادا لمباراة الداخلية.

ولم يشارك كهربا في أي مران جماعي مع الأهلي منذ أزمته مع الجهاز الفني عقب إنتهاء مباراة فاركو بعد أن رفض خوض مران المستبعدين.

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024، بعد فوزه على نظيره رومانيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

أحرز منتخب هولندا أهدافه عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 20، ومالين في الدقيقتين 84 و90+3.

احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بخطوبة ابنته، اليوم الثلاثاء، في حفل عائلي حضره أسرة العروسين.

ونشر حسام حسن بعض الصور من حفل خطوبة ابنته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي، عن تفكير مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في تجميد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي بعد أزمته الأخيرة مع المدرب السويسري.

وأكد مصدر أن كولر لم يحسم أمر عودة محمود كهربا للمباريات القادمة للأهلي.

وأضاف المصدر أن كولر مازال غاضبا من اللاعب ولا يرغب في خوضه التدريبات الجماعية والظهور في المباريات بالوقت الحالي.

وتابع المصدر أن فكرة تجميد كهربا لم تطرح بين الجهاز الفني، وهناك محاولات شديدة للصلح بين الطرفين.

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول تهديد نادي الزمالك بعدم خوض مباراة السوبر الافريقي أمام النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يقام السوبر الأفريقي، بين الأهلي والزمالك، ما بين يوم 25 من شهر يونيو 2024 ويوم 30 يونيو 2024.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن فكرة التهديد بعدم خوض السوبر الافريقي لم تطرح داخل مجلس الأبيض.

وتابع المصدر أنه في حالة اتخاذ إعلان هذا القرار سيواجه الأبيض عقوبات رادعة من الاتحاد الأفريقي، وهو ما لا يرغب فيه نادي الزمالك خاصه مع ما يعانيه النادي من أزمات مالية.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اختيار هدف حسين الشحات نجم النادي الأهلي، كأفضل هدف في مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسين الشحات هدفين حقق بهما الأهلي الفوز على حساب فاركو 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي، لحساب الجولة 28 من الدوري.

لجأ نادي النجوم أحد أندية دوري القسم الثاني المصري إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ شكوى بيراميدز بشأن مستحقاته بصفقة محمود صابر لاعب الفريق والمنتخب الأولمبي.

وأصدر نادي النجوم بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد إجراءات حصول نادي بيراميدز على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية مطالبا بسحبها منه لأنه لم يسدد مستحقات لاعبه محمود صابر.

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تحويل اسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري المصري الممتاز غدًا الأربعاء.