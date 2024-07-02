أبرزهم شيكابالا وفتوح وروقا، سر غياب 8 لاعبين عن الزمالك أمام فاركو

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء بإستاد برج العرب، ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت قائمة النادي الأبيض استبعاد 8 لاعبين.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.

غيابات الزمالك أمام فاركو

وشهدت قائمة الزمالك أمام فاركو غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، إذ يخضع للمرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص به بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الأمامية، كما يغيب أحمد فتوح أيضا للإصابة حيث يخضع للمرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص به بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

أما المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري فيخضع للمرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي الخاص به، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وتم استبعاد سيف فاروق جعفر بداعي الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، ومصطفى الزناري لاستمراره التأهيل بسبب الإصابة نفسها، وناصر منسي للإصابة بشد.

وغاب سامسون أكينيولا لعدم وصوله القاهرة حتى الآن، فيما كان استبعاد محمد أشرف روقا لوجهة نظر فنية.

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري

وضمت قائمة قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".