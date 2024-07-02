فيوتشر يعلن تغيير اسم النادي إلى "مودرن سبورت"

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تحويل اسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري المصري الممتاز غدًا الأربعاء.

موعد مباراة فيوتشر القادمة

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بـ استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.