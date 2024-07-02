كهربا خارج مباراة الأهلي والداخلية بفرمان من كولر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء عن مباراة الداخلية بقرار تأديبي من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وأكد المصدر أن كهربا تلقى تأكيدات من خالد بيبو مدير الكرة بالمران منفردا اليوم في التتش لحين إصدار كولر قرار بعودته مرة أخرى للمشاركة في المران رفقة الفريق.

وكان كولر قد استبعد كهربا من المران مع الفريق ليلة مباراة طلائع الجيش ولكن واصل استبعاده أيضا من المران الجماعي اليوم استعدادا لمباراة الداخلية.

ولم يشارك كهربا في أي مران جماعي مع الأهلي منذ أزمته مع الجهاز الفني عقب إنتهاء مباراة فاركو بعد أن رفض خوض مران المستبعدين.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء يوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الداخلية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام طلائع الجيش تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين البرنامج التدريبي كاملا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

الأهلي، فيتو

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، يوم الخميس المقبل، الموافق 4 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.