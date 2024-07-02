هولندا تضرب رومانيا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي يورو 2024 (فيديو وصور)

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024، بعد فوزه على نظيره رومانيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

أحرز منتخب هولندا أهدافه عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 20، ومالين في الدقيقتين 84 و90+3.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي رومانيا وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بكرة عرضية لرومانيا من على حدود منطقة الجزاء وإبعاد بالرأس من دومفريس.

مباراة هولندا ورومانيا

وفي الدقيقة الخامسة رد منتخب هولندا بفرصة بعد تسديدة قوية من سيمونز خارج منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس رومانيا.

يانيس هاجي لاعب رومانيا بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال المباراة

وفي الدقيقة 12، كانت فرصة خطيرة للاعبي رومانيا بعد توغل من دينيس مان ويسدد الكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة بقليل.

مباراة هولندا ورومانيا

بعدها شعر لاعبو هولندا بالخطر وبدأوا في الدخول في أجواء المباراة، ليسيطروا على مجريات الأمور.

مباراة هولندا ورومانيا

وفي الدقيقة 20، نجح كودي جاكبو في إحراز هدف هولندا الأول بعد استغلاله تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويراوغ مدافع رومانيا ويطلق تسديدة قوية تسكن الشباك.

كودي جاكبو

بعدها أهدر منتخب هولندا فرصة خطيرة أخرى، بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها ستيفان دي فري برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل، كما أهدر تشافي سيمونز فرصة ذهبية داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين بهدف نظيف.

جمهور هولندا

ومع بداية الشوط الثاني ضربة حرة لرومانيا وتسديدة قوية من ستانسيو خارج منطقة الجزاء وإنقاذ من فيربروجن حارس هولندا.

مباراة هولندا ورومانيا

وفي الدقيقة 50، أهدر منتخب هولندا فرصة هدف بعد انطلاقة قوية من ريندرز ويصل لحدود منطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتصطدم في الدفاع ويطالب بركلة جزاء والحكم يرفض احتسابها.

مباراة هولندا ورومانيا

وفي الدقيقة 53، أهدر هولندا فرصة أخرى بعد كرة عرضية ويقابلها ديباي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من الحارس والدفاع من على خط المرمى.

مباراة هولندا ورومانيا

وفي الدقيقة 64، نجح منتخب هولندا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 64، عن طريق كودي جاكبو إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

مباراة هولندا ورومانيا

استمرت السيطرة الهولندية حتى الدقيقة 84 التي شهدت إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة من ديباي وتصل لجاكبو ويمر بمهارة من دفاع رومانيا داخل منطقة الجزاء ويقابلها مالين بلمسة وتهز الشباك.

مباراة هولندا ورومانيا

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز مالين هدف هولندا الثالث بتسديدة قوية بعد توغله داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الطواحين بثلاثية نظيفة.

فيربروخن حارس مرمى هولندا

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

جاء تشكيل منتخب هولندا لمواجهة رومانيا كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

منتخب هولندا

وجلس على مقاعد بدلاء هولندا كل من: جيرترويدا، فيرمان، مالين، بروبي، بيلو، بليند، فالكين، فريمبونج، جرافينبرخ، ماتسين، فيجورست، فينالدوم، زيركزي، دي ليخت وفان دي فان.

جماهير رومانيا في مدرجات ملعب المباراة

تشكيل رومانيا أمام هولندا في يورو 2024

فيما أعلن إدوارد يوردانيسكو، مدرب رومانيا، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فلوريون نيتا

خط الدفاع: أندريه راتيو، رادو دراجوشين، أندريه بوركا، فاسيلي موجوس

خط الوسط: ماريوس مارين، دينيس مان، رازفان مارين، نيكولاي ستانسيو، يانيس هاجي

خط الهجوم: دينيس دراجوش

مباراة هولندا ورومانيا

وتواجد على دكة بدلاء رومانيا كل من: أليبك، بيرليجا، تشيكالداو، أولارو، ميهايلا، مولدوفان، ندلسيرو، بوسكاس، راكوفيتان، روس، سورسكو، تارنوفانو وسوت.

مباراة هولندا ورومانيا

وتأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور الـ16 عقب صعوده من أفضل ثوالث، حينما جاء في المركز الثالث عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل المنتخب الروماني إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

بتلك النتيجة يتأهل منتخب هولندا إلى ربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة النمسا وتركيا، ويودع منتخب رومانيا منافسات يورو 2024 من دور الـ16.