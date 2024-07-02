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رياضة

الأهلي، رابطة الأندية تختار هدف حسين الشحات الأفضل بالجولة 28

هدف حسين الشحات أمام
هدف حسين الشحات أمام فاركو، فيتو

الأهلي، أعلنت رابطة الأندية المحترفة اختيار هدف حسين الشحات نجم النادي الأهلي، كأفضل هدف في مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. 

وسجل حسين الشحات هدفين حقق بهما الأهلي الفوز على حساب فاركو 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي، لحساب الجولة 28 من الدوري.

هدف الشحات الأول الذي سجله في الدقيقة 39 من عمر المباراة اُختير كأفضل هدف، وفقًا لتصويت الجماهير، بناءً على ما أعلنته رابطة الأندية.

حسين الشحات، فيتو

إمام عاشور يعود لتشكيلة الأهلي أمام الداخلية

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة إمام عاشور التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة الداخلية الخميس القادم في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث تواجد اللاعب احتياطيا أمس أمام طلائع الجيش. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسة فريق الداخلية، يوم الخميس المقبل، الموافق 4 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات  الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز. 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا. 

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