الأربعاء 03 يوليو 2024
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رياضة

حسام حسن يحتفل بخطوبة ابنته

خطوبة ابنة حسام حسن،
خطوبة ابنة حسام حسن، فيتو
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احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بخطوبة ابنته، اليوم الثلاثاء، في حفل عائلي حضره أسرة العروسين.

ونشر حسام حسن بعض الصور من حفل خطوبة ابنته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

إخلاء سبيل زوجة الكابتن حسام حسن

قال المحامي خالد المصري، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ (دانا آدم) زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

كانت  نيابة أمن الدولة قد حققت مع دانا آدم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.

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حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر المحامي خالد المصري دينا مصطفى آدم زوجة الكابتن حسام حسن

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