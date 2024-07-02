حسام حسن يحتفل بخطوبة ابنته

احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بخطوبة ابنته، اليوم الثلاثاء، في حفل عائلي حضره أسرة العروسين.

ونشر حسام حسن بعض الصور من حفل خطوبة ابنته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إخلاء سبيل زوجة الكابتن حسام حسن

قال المحامي خالد المصري، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم والشهيرة بـ (دانا آدم) زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع دانا آدم أمس على ذمة القضية 2809 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وتم إخلاء سبيلها في ذات اليوم.