التعليم توجه رسالة قوية لطلاب الثانوية بعد حل أزمة امتحان الفيزياء (فيديو)

امتحان الفيزياء، قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم:"الوزير أصدر قرارا بمساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل الطباعة".

إعلان نتيجة امتحان مادة الفيزياء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"وزير التعليم أصدر توجيهاته بالإعلان عن نتيجة مادة الفيزياء بعد التصحيح الإلكتروني مباشرة دون انتظار باقي نتائج المواد الأخرى".

نتيجة امتحان الفيزياء، فيتو

تحقيق العدالة في امتحانات الثانوية العامة

وتابع متحدث وزارة التعليم:"نؤكد لأولياء الأمور والطلاب أن الوزارة عليهم اكتر منكم وأكثر حرصا على تحقيق العدالة لأن هدف المنظومة إبراز المجتهد في المذاكرة وغير المجتهد".



تقرير لجنة مراجعة امتحان الفيزياء

وخلص تقرير اللجنة الفنية إلى النتائج التالية كالتالي:

- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

- ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

- وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.



- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.