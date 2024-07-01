الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم توجه رسالة قوية لطلاب الثانوية بعد حل أزمة امتحان الفيزياء (فيديو)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، فيتو
ads

امتحان الفيزياء، قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم:"الوزير أصدر قرارا بمساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء قبل الطباعة".

 

إعلان نتيجة امتحان مادة الفيزياء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"وزير التعليم أصدر توجيهاته بالإعلان عن نتيجة مادة الفيزياء بعد التصحيح الإلكتروني مباشرة دون انتظار باقي نتائج المواد الأخرى".

نتيجة امتحان الفيزياء، فيتو

 

تحقيق العدالة في امتحانات الثانوية العامة 

وتابع متحدث وزارة التعليم:"نؤكد لأولياء الأمور والطلاب أن الوزارة عليهم اكتر منكم وأكثر حرصا على تحقيق العدالة لأن هدف المنظومة إبراز المجتهد في المذاكرة وغير المجتهد".
 

تفاصيل منح طلبة الثانوية العامة الدرجات الكاملة في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء (إنفوجراف)

قرار عاجل من التعليم بشأن اللجنة المسئولة عن مراجعة امتحان الفيزياء قبل الطباعة

تقرير لجنة مراجعة امتحان الفيزياء 

وخلص تقرير اللجنة الفنية إلى النتائج التالية كالتالي:

- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

-  ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

-  وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.


- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

تفاصيل منح طلبة الثانوية العامة الدرجات الكاملة في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء (إنفوجراف)

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان الفيزياء (إنفوجراف)

قرار عاجل من التعليم بشأن اللجنة المسئولة عن مراجعة امتحان الفيزياء قبل الطباعة

قرارات عاجلة من التعليم بأزمة امتحان الفيزياء.. الوزارة تؤكد: الامتحان مطابق للمواصفات ومكرر من الأعوام الماضية.. ومنح الطلاب الدرجة الكاملة في 3 أسئلة

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية