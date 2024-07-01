أزمة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يحسم القرار النهائي بشأن صعوبة الأسئلة.. ومصدر يكشف الإجراءات المتبعة

امتحان الفيزياء ، ينتظر العديد من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2024، صدور قرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء.

مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الإثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

طلاب الثانوي يشتكون من صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن بعد قليل، تفاصيل القرارات التي سيتم اتخاذها بخصوص واضعي امتحان الفيزياء بعد انتهاء اللجنة الفنية المختصة من مراجعة الامتحان وصدور القرار النهائي.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ فيتو، أنه حينما تكون هناك مشكلة فى صعوبة الإمتحانات، تشكل وزارة التعليم لجنة لتقييم هذا الإمتحان، وتقوم بقياس عدد الأسئلة التى تكون فى مستوى الطالب المتوسط والمتميز وما إذا كانت خارج قدراته.

وأكد أن الامتحانات الآن بالنظام الجديد الذي يقيس الفهم وليس الحفظ لدي الطلاب، وتكون الأسئلة متدرجة وليس شرطا أن يجيب الطالب على أسئلة الإمتحانات بنسبة 100% ولا حصول الطلاب علي الدرجة النهائية.

وأوضحت أن هذه اللجنة الفنية ستقوم بالنظر في الامتحان ثم تعرضه على وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن هذه اللجنة ستكون محايدة وستحدد ما إذا كان الطالب قد تدرب على أسئلة الإمتحان من قبل أم ولا، بالإضافة إلى مدى قدرة الطالب على الإجابة على أسئلة الإمتحان.

إلغاء الأسئلة الصعبة

وكشفت عن أنه فى حالة ما إذا وجدت هذه اللجنة الفنية أن نسبة الأسئلة الصعبة فى هذا الإمتحان تصل إلى 80 % ولا يستطيع أن يقوم الطالب بحلها سيتم إلغاء هذه الأسئلة الصعبة ويتم توزيع الدرجات على الأسئلة الأخرى، أو حصول الطالب علي الدرجة كاملة.

وفي إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب.

التعليم: وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.