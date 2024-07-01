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تفاصيل منح طلبة الثانوية العامة الدرجات الكاملة في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء (إنفوجراف)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء تفاصيل منح طلبة الثانوية العامة الدرجات الكاملة في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء.

وذلك بعد أن انتهت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من تقريرها بشأن مراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وخلص التقرير، إلى أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (30% للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا).

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تبين أن 90% من أسئلة الامتحان تم تناولها بالأفكار نفسها في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (2021 – 2022 – 2023)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

وتبين وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

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