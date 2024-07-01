أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على طلائع الجيش برباعية.. منتخب فرنسا يفوز على بلجيكا بهدف عكسي في يورو 2024.. وبيراميدز يلوح بورقة الفيفا في أزمة مباراة سموحة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 ووسام أبو علي في الدقيقة 94.

انتهت مباراة فرنسا أمام بلجيكا بنتيجة بفوز الديوك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب مركور شبيل أرينا، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.

سجل هدف فرنسا يان فيرتونخين مدافع بلجيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، ليصعد الديوك إلى ربع نهائي يورو 2024.

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن قرار رابطة الأندية بإعادة مباراة بيراميدز وسموحة غدا الثلاثاء.

وجاء البيان موجها ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن إعادة المباراة وتوقيت إخطارهم موعد المباراة.

بيان بيراميدز

وجاء البيان كالتالي:

"يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغاؤها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط!

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة: "فوجئت بقرار رابطة الأندية بشأن استئناف ما تبقى من زمن مباراة بيراميدز بنفس الظروف التي انتهت إليها المباراة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "رابطة الأندية غيرت قرارها من إعادة مباراة سموحة وبيراميدز وفقا للائحة الموجودة لأن هناك ظروفا قهرية، إلى لعب ما تبقى من المباراة بنفس الظروف".

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز تصعيد علي أحمد حسام مهاجم فريق الشباب مواليد 2004 بالنادي.

وشارك اللاعب في جميع فقرات التدريب البدنية والفنية، بعد تصعيده بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

رصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ستاد الكلية الحربية، لحظة تلقي مراقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش "إتصال تليفوني" يخبره باختيار رجل المباراة ليتوجه المراقب بعدها لإبلاغ المذيع الداخلي وإداري الفريق.

تنازل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جائزة رجل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش لزميله طاهر محمد طاهر.

وأعلن مراقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش، فوز عمرو السولية بجائزة رجل المباراة أمام طلائع الجيش، غير أن السولية تنازل عنها لزميله طاهر محمد طاهر، بسبب الأداء المميز الذي قدمه خلال المباراة.

أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، أنه من قرر أن يسدد طاهر محمد طاهر ضربة الجزاء أمام طلائع الجيش في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: إنه من طلب من طاهر تسديد ركلة الجزاء وهذا قراري وانا اتحمل المسؤولية.

خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا من الجونة بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نجح عبد الرحيم دغموم في افتتاح التسجيل للمصري بعد تسديدة أرضية على يسار حارس الجونة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22: سدد فخر الدين بن يوسف تسديدة صاروخية إلا أنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 40: نجح ارنو راندريانانتيناينا في تعديل النتيجة لنادي الجونة في شباك المصري البورسعيدي.

وشهدت الدقيقة 55: تسجيل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للمصري بعد انفراد بمرمى الجونة