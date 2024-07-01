تصعيد نجل أحمد حسام ميدو لتدريبات الفريق الأول في الزمالك

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز تصعيد علي أحمد حسام مهاجم فريق الشباب مواليد 2004 بالنادي.

وشارك اللاعب في جميع فقرات التدريب البدنية والفنية، بعد تصعيده بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

تدريبات فنية في مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجوانب الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية.

وفضل المدير الفني منح راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا من التقسيمة الجماعية.

مباراة الزمالك وفاركو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.