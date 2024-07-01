فرج عامر يكشف موقفه النهائي من لعب مباراة بيراميدز (فيديو)

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة: "فوجئت بقرار رابطة الأندية بشأن استئناف ما تبقى من زمن مباراة بيراميدز بنفس الظروف التي انتهت إليها المباراة".

تغيير قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز وسموحة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "رابطة الأندية غيرت قرارها من إعادة مباراة سموحة وبيراميدز وفقا للائحة الموجودة لأن هناك ظروفا قهرية، إلى لعب ما تبقى من المباراة بنفس الظروف".

استاد الاسكندرية وازمة مباراة سموحة وبيراميدز، فيتو

فرج عامر يرد على اتهامات إشعال الحريق باستاد الإسكندرية

وتابع: "قبلنا قرار رابطة الأندية الأخير لأنه لا جدوى من الجدل، وما تردد من اتهامات لإدارة سموحة بإشعال الحريق أمر غير واقعي لأنه قوة قاهرة والإنارة في ملعب الإسكندرية لم تنقطع، وهل يعقل أننا نقوم بإشعال الحريق؟".

موقف سموحة من لعب ما تبقى من مباراة بيراميدز

وأكد رئيس نادي سموحة:"سنلعب من ما تبقى من مباراة بيراميدز في أي موعد يتم ابلاغنا به لأننا نرى بأنه لا فائدة من الجدل".