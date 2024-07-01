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يورو 2024، منتخب فرنسا يفوز على بلجيكا بهدف عكسي ويصعد لربع النهائي

فرنسا وبلجيكا، فيتو
فرنسا وبلجيكا، فيتو
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يورو 2024، انتهت مباراة فرنسا أمام بلجيكا بنتيجة بفوز الديوك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب مركور شبيل أرينا، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.

سجل هدف فرنسا يان فيرتونخين مدافع بلجيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، ليصعد الديوك إلى ربع نهائي يورو 2024.

تشكيل فرنسا ضد بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد بدلاء فرنسا: سامبا، أريولا، بافارد، ميندي، كامافينجا، جيرو، ديمبيلي، كولو مواني، زائير إيمري، فوفانا، كومان، كلاوس، كوناتي، باركولا.


تشكيل بلجيكا أمام فرنسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني، فوت فايس، يان فيرتونجن، آرثر ثيات.

خط الوسط: أمادو أونانا، كيفن دي بروين، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، لويس أوبيندا، روميلو لوكاكو.

وتضم قائمة بلجيكا الاحتياطية: كامنسكي، سيلس، ديباست، فيتسل، تيليمانس، تروسارد، لوكابيكو، فرانكس، دي كيتيلير، مانجالا، باكايوكو، فيرميرين، دي كويبر.


 

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