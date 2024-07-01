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رياضة

بعد هدفه أمام طلائع الجيش، طاهر محمد يصل إلى الهدف رقم 16 مع الأهلي

طاهر محمد، فيتو
طاهر محمد، فيتو
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وصل  طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي إلى هدفه رقم 16 مع القلعة الحمراء منذ انضمامه قادما من المقاولون العرب في موسم 2020.

ونجح طاهر محمد طاهر في التسجيل أمام طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بفوز  النادي الأهلي  بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

وكان طاهر سجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12 ليعود إلى التسجيل في الدوري المصري بعد غيابه عن التهديف منذ يوم 4 نوفمبر الماضي عقب التسجيل في مرمى المقاولون العرب. 

مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 ووسام أبو علي في الدقيقة 94. 

تشهد الدقيق 47 في بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء من نصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على إسلام محارب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من أحمد متعب لاعب الجيش من جهة اليسار قابلها عمر السعيد بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 يطلق طاهر محمد طاهر تسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى طلائع الجيش 

في الدقيقة 65 يجري الأهلي تبديلات بدخول أفشة وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، وخروج حسين الشحات ومروان عطية ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

وفي الدقيقة 67 تسديدة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 تسديدة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات الجيش، ويدخل إليو ديانج بديلا لعمرو السولية في الدقيقة 74. 

وفي الدقيقة 84 ركلة جزاء للأهلي بعد إعاقة من حارس الجيش محمد شعبان لمحاولة مرور وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء، تقدم لها طاهر محمد طاهر وسجلها في المدرجات ليهدر فرصة الهدف الرابع للأحمر. 

وفي الدقيقة 89 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ياسر إبراهيم نتيجة لمسة يد، وأنقذها محمد الشناوي ببراعة 

وفي الدقيقة (90+4) ينجح الفلسطيني وسام أبو علي في تسجيل رابع أهداف النادي الأهلي. 

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح  ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

 خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمرو السولية

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي 

وافتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كل من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بعد مباراة اليوم

بهذه النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 29.

طاهر محمد طاهر أفضل لاعب بمباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

الأهلي يفوز على طلائع الجيش برباعية ويواصل الزحف نحو قمة الدوري

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