شاهد لحظة تلقي مراقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش "إتصال تليفوني" يخبره باختيار رجل المباراة

رصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ستاد الكلية الحربية، لحظة تلقي مراقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش "إتصال تليفوني" يخبره باختيار رجل المباراة ليتوجه المراقب بعدها لإبلاغ المذيع الداخلي وإداري الفريق.

مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 ووسام أبو علي في الدقيقة 94

تشهد الدقيق 47 في بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء من نصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على إسلام محارب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من أحمد متعب لاعب الجيش من جهة اليسار قابلها عمر السعيد بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 يطلق طاهر محمد طاهر تسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى طلائع الجيش

في الدقيقة 65 يجري الأهلي تبديلات بدخول افشة وكريم ندفيد وياسر ابراهيم وأحمد عبد القادر، وخروج حسين الشحات ومروان عطية ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق

وفي الدقيقة 67 تسديدة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 تسديدة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات الجيش، ويدخل إليو ديانج بديلا لعمرو السولية في الدقيقة 74

وفي الدقيقة 84 ركلة جزاء للاهلي بعد اعاقة من حارس الجيش محمد شعبان لمحاولة مرور وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء، تقدم لها طاهر محمد طاهر وسجلها في المدرجات ليهدر فرصة الهدف الرابع للأحمر

وفي الدقيقة 89 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ياسر ابراهيم نتيجة لمسة يد، وأنقذها محمد الشناوي ببراعة

وفي الدقيقة (90+4) ينجح الفلسطيني وسام أبو علي في تسجيل رابع أهداف النادي الأهلي

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بعد مباراة اليوم

بهذه النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 29.