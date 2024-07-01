السولية يتنازل عن جائزة أفضل لاعب لطاهر محمد طاهر

الأهلي، تنازل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جائزة رجل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش لزميله طاهر محمد طاهر.

وأعلن مراقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش، فوز عمرو السولية بجائزة رجل المباراة أمام طلائع الجيش، غير أن السولية تنازل عنها لزميله طاهر محمد طاهر، بسبب الأداء المميز الذي قدمه خلال المباراة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة.

أهداف الأهلي

سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 ووسام أبو علي في الدقيقة 94.

تشهد الدقيقة 47 في بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء من نصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على إسلام محارب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من أحمد متعب لاعب الجيش من جهة اليسار قابلها عمر السعيد بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 يطلق طاهر محمد طاهر تسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى طلائع الجيش

في الدقيقة 65 يجري الأهلي تبديلات بدخول أفشة وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، وخروج حسين الشحات ومروان عطية ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

وفي الدقيقة 67 تسديدة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 تسديدة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات الجيش، ويدخل إليو ديانج بديلا لعمرو السولية في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 84 ركلة جزاء للأهلي بعد إعاقة من حارس الجيش محمد شعبان لمحاولة مرور وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء، تقدم لها طاهر محمد طاهر وسجلها في المدرجات ليهدر فرصة الهدف الرابع للأحمر.

وفي الدقيقة 89 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ياسر ابراهيم نتيجة لمسة يد، وأنقذها محمد الشناوي ببراعة.

وفي الدقيقة (90+4) ينجح الفلسطيني وسام أبو علي في تسجيل رابع أهداف النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمر السولية

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي

وافتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كل من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بعد مباراة اليوم

بهذه النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 29.