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رياضة

الدوري الممتاز، المصري يحقق فوزا غاليا على الجونة بنتيحة 2-1

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو
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الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوز صعب من الجونة بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري والجونة 

نجح عبد الرحيم دغموم في افتتاح التسجيل للمصري بعد تسديدة أرضية على يسار حارس الجونة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22: سدد فخر الدين بن يوسف تسديدة صاروخية إلا أنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 40: نجح ارنو راندريانانتيناينا في تعديل النتيجة لنادي الجونة في شباك المصري البورسعيدي.

وشهدت الدقيقة 55: تسجيل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للمصري بعد انفراد بمرمى الجونة

تشكيل المصرى أمام الجونة

حارس المرمى: محمود جاد.

الدفاع: احمد عيد، كريم العراقى، محمد دبش، عمر سعداوى.

الوسط: امادو باه، معتز الزدام وفخر الدين بن يوسف، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل.

الهجوم: محمد الشامى.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاتة، عمرو موسى، محمود حمادة، ايزي ايميكا، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، ميدو جابر، صلاح محسن.

تشكيل الجونة أمام المصري 

 حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

خط الوسط: نور السيد، رضا صلاح، عبد الجواد طلاب.

خط الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا، أرناود.

وجلس على مقاعد البدلاء: حسن الحطاب، حسام إيفونا، محمد العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شتا، حسن سمير، مازن ياسر.

ترتيب المصري بجدول الدوري 

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفًا واستقبلت شباكهم 35 هدفًا آخر.

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.

الشامي يقود المصري أمام الجونة بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، تعادل المصري البورسعيدي والجونة 1/1 بالشوط الأول

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