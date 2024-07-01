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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة في فوائد الديون هذا العام (فيديو)

فوائد الديون بالموازنة
فوائد الديون بالموازنة الجديدة، فيتو
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فوائد الديون، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي: "المصروفات في الموازنة الجديدة تصل إلى 3.9 تريليون جنيه بينما الإيرادات 2.6 تريليون جنيه وبالتالي يصل العجز إلى 1.3 تريليون".

 

نسبة عجز الموازنة العام المالي الجاري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "عجز الموازنة يمثل 7.3% من إجمالي الناتج المحلي".

 

ارتفاع كبير في فوائد الديون

وأكد: "فوائد الديون التي سيتم سدادها العام المالي الجاري في الموازنة الجديدة تصل إلى ألف و800 مليار جنيه، ويمثلوا 47% من إجمالي المصروفات و71% من إجمالي إيرادات مصر".

مؤشرات الاقتصاد، فيتو

كيف ستسدد الدولة عجز الموازنة؟

ولفت: فوائد الديون هذا العام أكبر من العام الماضي بـ714 مليار جنيه بسبب التوسع في الاقتراض وتغير سعر الصرف من 30  إلى 47 جنيها، وهذا ما زاد التكلفة.

خبير اقتصادي يضع حلا استراتيجيا لمواجهة أزمة الديون.. تقليل تكاليف الاقتراض.. زيادة التصنيع المحلي.. وضخ استثمارات جديدة بمختلف القطاعات

معيط: استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون

وأشار إلى أن عجز الموازنة يتم تغطيته من خلال طرح أذون الخزانة وهو يعتبر مزيدا من القروض لذلك نجد زيادة في فوائد الدين كل عام.

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