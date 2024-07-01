مدحت العدل يكشف عن أنجح مطرب دخل مجال التمثيل
مدحت العدل، قال السيناريست والكاتب مدحت العدل: "محمد فؤاد من وجهة نظري أعظم مطرب قام بالتمثيل في السينما بمضمونه وروحه".
تفوق محمد فؤاد على المطربين في التمثيل
وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "أون": "كل المطربين اللي دخلوا مجال التمثيل محمد فؤاد يتفوق عليهم في كل شيء".
سر ترك مدحت العدل لمهنة الطب
ولفت: "فيلم أمريكا شيكا بيكا بطولة محمد فؤاد، فكرتي أنا، ولما عملت أيس كريم في جليم، ولقيت شركات الإنتاج بتجيلي سيبت الطب ولا دكتوراه بقى ولا أي حاجة لإني حسيت إني روحي رايحة في الكتابة والسينما وانا مكنتش هبقى مجدي يعقوب يعني".
موقف زوجة مدحت العدل من تركه لمهنة الطب
وتابع مدحت العدل: "أشكر مراتي لأنها ساعدتني على ترك الطب والتركيز في السينما والكتابة، ولما قلت لها كان ردها اعمل اللي انت عايزه وده قرارك".
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