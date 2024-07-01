كل ما تريد معرفته عن جهود تطوير البنية التحتية وتشييد المدن والطرق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو: اليوم.. نقف على أرض صلبة.. دولة؛ مؤسساتها راسخة.. يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب.. ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.. دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار.. لبناء المصانع وتحديثها.. واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين.. وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري.. وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري.. وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة.. سريعة وحديثة.

ونرصد مستجدات جهود تطوير البنية التحتية المصرية والمدن الجديدة:

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

- تابع الرئيس السيسي مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة.

المشروعات الجديدة

- وجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.

- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزء من فكرة متكاملة للدولة استعدادا للانطلاق نحو مستقبل أفضل لصالح المجتمع.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن الـ24 مدينة جديدة التي أنشأتها الدولة، كانت عبارة عن تقدير لموقف النمو السكاني في الدولة، والحاجة الملحة للخروج من نطاق الدلتا الضيق.

- اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة.

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

- تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور داخلية، وأحياء سكنية ومناطق تجارية، وذلك في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

- وجه الرئيس في هذا الصدد، باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسًا متينًا للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيًا وفنيًا وشخصيًا، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.

الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية

- وجه الرئيس مؤخرا بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال، فضلًا عن الاهتمام بمنظومة التشغيل والإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة، خاصةً المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، لضمان استدامة معايير الجودة العالمية التي تم تأسيسها، والحفاظ عليها في أعلى مستوى.

- كما وجه الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة، اتساقًا مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



- شهدت العاصمة الإدارية الجديدة تواجدا تدريجيا للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة، مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ هذه المشروعات.

- كما تتم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بمباني الوزارات والهيئات وكذا مقرات مجالس: الوزراء والنواب والشيوخ، وهيئة الرقابة الإدارية ومديرية أمن العاصمة، ومبنى الإدارة والتشغيل، والسنترال فضلا عن الموقف التنفيذي للأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية:R1 وR2 وR3 وR6، وكذا مشروع جوهرة العاصمة وحي المال والأعمال ومحطة الحافلات المركزية، ومركز مصر الثقافي الإسلامي الذي افتتحه الرئيس السيسي مؤخرا، ومشروع النصب التذكاري وساحة الشعب وحديقة الشعب.

مقر القيادة الاستراتيجية وفي العاصمة الإدارية

- كما تتم متابعة موقف الأعمال الإنشائية بالحي الدبلوماسي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق، وشبكة أعمدة الإنارة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق محمد بن زايد الإقليمي، وبوابات العاصمة الإدارية فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعرفة بمرحلتيه الأولى والثانية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة العدالة حيث تتم متابعة موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية لمناطق المرحلة الأولى، ومن بينها الحي الحكومي والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي، حيث يتم تنفيذ محطة تنقية مياه بطاقة 800 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، تستهدف الوصول إلى طاقة اجمالية 1.5 مليون م3/يوم، كما يتم تنفيذ خط مياه بقطر 1000 مم سيتم تشغيله تزامنًا مع تشغيل محطة تحلية بخليج السويس لزيادة كمية المياه للعاصمة بطاقة 70 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم كمرحلة أولى.

كما تتم متابعة موقف مشروعات تنسيق الموقع العام في الميادين بالحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا موقف مشروعات تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، والميادين، وتشمل الإضاءات، والتشجير، كما تطرق إلى موقف تنفيذ منطقة النهر الأخضر، وتناول أيضًا موقف تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، ومن ذلك واجهات الأبراج وأهمها البرج الأيقوني، إلى جانب موقف تنفيذ الأحياء السكنية بما تضمه من عمارات وفيلات، تلائم جميع المستويات، ومناطق الخدمات لتوفير احتياجات السكان.



- كما تفقد الرئيس السيسي مؤخرا الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية وفي العاصمة الإدارية الجديدة.

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