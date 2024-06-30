الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو.

 وجاءت أبرز رسائل السيسي في هذه المناسبة كالتالي:

1 - ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.

2 - المصريون أنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات.

3 - منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

4 - قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء.

5 - اليوم نقف على أرض صلبة دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

6 - الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة كان موقف مصر نبيلا وشريفا ووطنيا لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين.

7 - مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة  وبإذن الله العلى القدير لا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

8 - أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار أقول لهم: "إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأؤكد لكم أن شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."

9 - أتقدم بتحية إجلال واحترام.. لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته نشد على أيادى أسرهم.

10- شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا لأجله، سنعمل جميعا على بناء وطن قوى  يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذى نتطلع إليه.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الإرهاب

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