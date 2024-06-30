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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: متظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة بمحاكمته

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو
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نظم متظاهرون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، تظاهرة أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية يطالبون بمحاكمته.

كما هاجم متظاهرون حريديم سيارة وزير البناء والإسكان وهو في طريقه إلى منزله احتجاجا على قانون التجنيد.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن احتجاجات أمس السبت غير مسبوقة حيث  اندلعت التظاهرات في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

إقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

كما توجه المتظاهرون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل فيما دعت تظاهرات تل أبيب لصفقة تبادل فورية وتطالب قادة جيش الاحتلال بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إحباط جهود إبرامها.

ويأتي هذا في وقت أغلق متظاهرون إسرائيليون السبت، شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية.

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