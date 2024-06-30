نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يناقشان المرحلة الثالثة من الحرب على غزة
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت سيناقشان اليوم المرحلة الثالثة من الحرب على غزة والتي تعتبر أقل كثافة.
جيش الاحتلال يحضر للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة
وتحدث الكثير من المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، والتي تتضمن قصف جوي على غزة ورفح.
يأتي ذلك في ظل استعداد جيش الاحتلال لإنهاء الحرب في القطاع وحشد قواته على الحدود الشمالية استعدادا لمواجهة شاملة مع حزب الله اللبناني.
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