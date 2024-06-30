أخبار الاقتصاد اليوم: مباحثات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية لدخول السوق المصري.. بدء برنامج الطروحات في البورصة أكتوبر المقبل

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

كشفت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى الخبيرة الاقتصادية، عن موعد تراجع معدلات الدين لنسب أقل من التي يشهدها اقتصادنا المحلي، والإجراءات التي يجب اتباعها لتراجع هذه المعدلات.

أوضحت خلال تصريحات لـ فيتو، إنه من المتوقع تراجع معدلات الدين باقتصادنا المحلي بحلول العام 2028، وذلك من خلال دفع عجلة الإنتاج وزيادة نسب الصادرات وتقليل فاتورة الواردات لتخفيض معدلات الدين.

وأكدت الملاح على ضرورة الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة، في هذا الصدد وإعادة الصناعات التي اختفت مثل صناعات الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات، حيث تتمع مصر بالمواد الخام التي تجعلها منافسا قويًا بالاسواق العالمية، مما يحسن من وضع الميزان التجاري وتحقيق التوازن المطلوب به.

تعتزم اليابان إصدار أوراق نقدية جديدة تستخدم فيها، لأول مرة على مستوى العالم، الصور الثلاثية الأبعاد المتطورة، وهو أحد إجراءات مكافحة التزييف

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: إن هذا التغيير هو الأول في تصميم العملات اليابانية منذ 20 عامًا، موضحة أن حجم طباعة أرقام القيمة الإسمية على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 سيكون أكبر منه على الإصدارات الحالية، بحيث يمكن لجميع الأشخاص، التعرف عليها بسهولة، في حين ستسهل العلامات اللمسية على الأشخاص ضعاف البصر معرفة قيمتها.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءًات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر أو زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري؛ بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها، ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

أغلق المؤشر السعودي على انخفاض، اليوم الأحد، متأثرا بخسائر القطاع المالي، في حين سجل المؤشر القطري أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بعد أن واصل مكاسبه الشهرية.

تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.4 بالمئة، لكنه سجل أول ارتفاع شهري له بعد تكبده خسائر لثلاثة أشهر متتالية.

وجاء تراجع المؤشر السعودي مدفوعا بخسارة سهم شـركة الراجحـي المصرفية للاستثمار 1.8 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.

ولكن سهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ارتفع 0.7 بالمئة بعد أن وقعت الشركة عقود المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية التابعة لها.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، واحد تجار الصاغة، إن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، فى تصريحات خاصة، أن شهر يوليو يشهد انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة، وبدء انصراف اهتمام الأسر المصرية عن امتحانات الثانوية العامة، ومصاريفها، واتجاههم نحو شراء الذهب.

وأشار سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن المعدن الأصفر حاليا مستقر ولم يشهد اى زيادة فى الاسعار، لافتا الى ان الزيادة المتوقعة قد تصل إلى 100 جنيه خلال الشهر المقبل فى حالة حدوث طلب على المعدن الأصفر وارتفاع الأسعار العالمية.

حذر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، من زيادة أعداد المهاجرين في مصر، مشيرًا إلى اقتراب نسبة المهجرين في مصر من 20%، وكاشفًا أن مصر أمام خطر تاريخي.

وقال هاني توفيق إن هناك خطرا تاريخيا يواجه مصر، بسبب زيادة اللاجئين، الأمر الذي يهدد بتغيير الهوية المصرية، مطالبًا بتقنين أوضاع المهاجرين إلى مصر من خلال الضرائب، أو ترحيلهم.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تحذيره من اللاجئين إلى مصر: "تحذير: عندما تقترب نسبة المهجرين الى مصر من الـ ٢٠٪، وبغض النظر عن مشاركتنا مواردنا المحدودة جدًا.. فنحن هنا أمام خطر تاريخى بمزاحمتنا، وبتغيير الهوية المصرية، وباختصار: إما ضرائب لتقنين تواجدهم، أو ترحيلهم."

أعلن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في تصريحات على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، أن بداية السنة المالية الجديدة ستشهد انطلاقة كبيرة في الطروحات العامة، وذلك في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية، وأشار إلى طرح شركات تم طرحها من قبل على مستثمرين مع وعد بالطرح العام، معلنا عن إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة اليوم على ألا يقل رأسماله عن 100 مليار جنيه.