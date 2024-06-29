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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو
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أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، مساء اليوم السبت 29 يونيو 2024، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 60.67 جنيه للشراء، و60.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.45 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.36 جنيه للشراء، و156.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.05 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.89 جنيه للشراء، و29.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.93 جنيه للشراء، و32.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم، فيتو 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 127.21 جنيه للشراء، و127.60 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.57 جنيه للشراء، و125.26 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-6-2024 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 29 يونيو 2024

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.55 جنيه للشراء، و67.93 جنيه  للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.59 جنيه للشراء، و6.61 جنيه للبيع.

 

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