وزير خارجية إسرائيل يهدد باحتلال جنوب لبنان

هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، باحتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب حزب الله من المنطقة الحدودية.

وزير خارجية فرنسا يزور إسرائيل

وقال كاتس، بحسب القناة ال12 الإسرائيلية، لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، "إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل ستكون قريبة من حرب شاملة مع الحزب".

وأضاف كاتس " أن إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية".

وكان قد وصل سيجورنيه إلى تل أبيب، حيث التقى نظيره الإسرائيلي، في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت كلا من لبنان والسعودية.

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حزب الله يعلن شن هجوم على أهداف إسرائيلية

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني مساء أمس الإثنين شن هجوم على أهداف إسرائيلية لقاعدة خربة ماعر.

ولفت حزب الله إلى شن هجوم "ناري مركز" على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من عصر يوم الإثنين 29 أبريل ‏2024 هجوما ناريا مركزا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها".‏

دعم الشعب الفلسطيني في غزة

كما أعلن "حزب الله" في بيان سابق أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر اليوم الاثنين تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه " أمس الإثنين، تم رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان تجاه الجليل".

كما ذكرت أنه تم " إطلاق حوالي 15 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي"، فيما دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة وجورنت هجليل بالجليل الغربي.

كما أعلن حزب الله الجنوب لبناني أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة شتولا وأصبناه بشكل مباشر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه جبل هارف دوف بالمنطقة الشمالية.

وكان قد كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين، بهدف تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.

مقترح فرنسي لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل

وقال الوزير الفرنسي بعد زيارة قادته إلى قوات حفظ السلام في الناقورة جنوبي لبنان: "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".



إسرائيل تستعد للحرب ضد حزب الله

جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان الذي وصل السبت الماضي، في وقت بدأ التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية ينذر بالتفجر، فيما زادت إسرائيل وتيرة تهديداتها واستعداداتها للحرب ضد جماعة حزب الله.