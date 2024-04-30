قوات الفجر في لبنان تواصل حربها على الاحتلال الإسرائيلي.. أسسها العاروري لاستهداف الصهاينة.. وتنسق مع حزب الله ضمن نظرية «وحدة الساحات»

أكثر من مائتي يوم والمواجهات في لبنان مشتعلة دون أن تخمد، الأمر الذي دفع أجنحة مسلحة لأحزاب لبنانية للعب دورًا عسكريًا والمشاركة في حرب المشاغلة التي أطلقها حزب الله تحت شعار وحدة الساحات.

قوات الفجر في لبنان

ولعل أبرز هذه الأجنحة هي "قوات الفجر" التابعة لـ الجماعة الإسلامية في لبنان ، حيث تشارك في الأعمال العسكرية جنوب لبنان إلى جانب فصائل فلسطينية، على رأسها "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس.

ظهور مسلحين ملثمين وترويع للأهالي

وتصدرت تلك القوات المشهد اللبناني منذ يومين عقب قيام عناصرها بعرض عسكري في ببنين بعكار شمال البلاد بعد وصول جثمان عنصري الحركة اللذين قضيا باستهداف سيارتهما قبل أيام بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي، ما أثار موجة انتقادات في الشارع اللبناني.

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وبحسب شبكة وقناة “ العربية ” أكد عدد من أهالي بلدة ببنين أن معظم المسلحين الملثمين الذين ظهروا خلال التشييع في الفيديوهات المنتشرة ليسوا من أبناء البلدة".

لكنهم أوضحوا أن الجماعة السياسية ناشطة في ببنين اجتماعيًا وصحيًا لديها مستوصفات وليس عسكريًا، والمؤيدون لها من أبناء ببنين ليسوا أكثرية، كما أكدوا أنهم تفاجأوا بمقتل اثنين من البلدة بمسيّرة إسرائيلية ضمن الحرب القائمة جنوبا.

فاتوة ايران علي الأراضي اللبنانية

واعتبروا أن اللبنانيين يدفعون الفاتورة عن إيران التي تُصفي حساباتها على الأرض اللبنانية، إلى ذلك، رأوا أن حزب الله استفاد من الفراغ السياسي على الساحة السنية ليستغل أبناءنا، وهو يستبيح مناطقنا خدمة لإيران.

لكنهم شددوا على أن الدولة ممثلة بالجيش والقوى الأمنية هي مرجعية أبناء البلدة فقط دون سواها، قائلين "نرفض كل أشكال التنظيمات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة والقانون.

الانتخابات الداخلية لحماس

من جهته، أوضح سامر زريق، الكاتب المتخصص بشؤون الإسلام السياسي أن دخول قوات الفجر على المشهد الجنوبي مرتبط بحركة حماس.

و بعد الانتخابات الداخلية للحركة عام 2017، حصل تحول كبير أوصل يحيى السنوار وصالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مطلع العام في الضاحية الجنوبية لبيروت) إلى القيادة، وجعل الحركة ضمن ما يسمى بمحور الممانعة وشعار "وحدة الساحات"، ومن ضمن الأهداف التي تم العمل عليها توسيع ساحات القتال في لبنان لتشمل تنظيمات سنّية، فكان الخيار "الجماعة الإسلامية" التي هي جزء من الإخوان المسلمين في المنطقة، من خلال تعزيز قدراتها العسكرية".

ويعد للعاروري دور في المساهمة بشكل كبير في تعزيز القدرات العسكرية لقوات الفجر"،فالمجموعة الناشطة فيها التي تقوم بالعمليات كانت مرتبطة مباشرة به، كما أن عددًا كبيرًا من مقاتلي الجماعة الإسلامية أعضاء في حماس أو ما يُسمى الأذرع الخيرية للحركة ويتقاضون رواتب شهرية، كذلك أكد أن العمليات التي نفذتها قوات الفجر من جنوب لبنان كانت من قبل عناصر فلسطينية تابعة لحماس.

رود الأفعال علي الجماعة

واستدعى الظهور المسلح لمناصري الجماعة الإسلامية الملثمين وإطلاق الرصاص عشوائيًا في شمال البلاد، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، ردود أفعال سياسية وشعبية، رافضة لما اعتبروه تكريسا لمنطق السلاح المتفلت.

ومن جانبه قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين إن الظهور المسلح خلال التشييع كان لا بد منه من أجل منع أي استغلال للمناسبة، لاسيما أن القوى الأمنية كانت غائبة، علمًا أن إطلاق النار خلال التشييع أمر مدان ومرفوض".

كما أكد أن قوات الفجر ستستمر بعملياتها طالما الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته، نافيا أن يكون قرار الجماعة الإسلامية في لبنان مرتبطا بأي حزب.

إلا أنه أوضح أن التنسيق الميداني مع حزب الله قائم، معتبرًا أن الدفاع عن لبنان ليس حقًا حصريًا لطرف محدد دون سواه".

واعتبر مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، أن حزب الله أراد من خلال مشاركة قوات الفجر بالعمليات جنوب لبنان إيصال رسالتين: الأولى أن قرار الحرب والسلم ليس بيده حصرًا كما يتهمه خصومه وإنما مشترك، والثانية تهديد للداخل والخارج بالحصول على مكاسب سياسية وإلا فإن فلتان الحدود جنوبًا سيبقى قائمًا، وهامش حرية الحركة لشتى التنظيمات سيكون كبيرًا".

كما أشار إلى أن الجماعة لديها حضور في القرى السنية الحدودية جنوبًا، منطقة العرقوب وكفرشوبا والقرى السبع في القطاع الغربي، وتحاول الإيحاء أن لديها عملا مقاوما ليس تابعًا لحزب الله، لكن هذا الأمر غير صحيح، والحزب يمارس دوره بناءً على إرشادات إيرانية".

وقال ان الجماعة الإسلامية أسست قوات الفجر مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وانتهى دورها مع اتفاق الطائف عام 1989، لكنها بقيت تمارس العمل العسكري إلى أن مُنعت من ذلك بقرار من حزب الله والنظام السوري".

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