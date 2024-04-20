هجوم حاد من وزير الخارجية الإسرائيلي على أردوغان بعد زيارة هنية

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب استقباله لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وعلق كاتس عبر حسابه في منصة إكس، على الصورة التي نشرها، التي تظهر استقبال الرئيس التركي أردوغان لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية .

لقاء بين أردوغان وإسماعيل هنية في إسطنبول

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إسماعيل هنية في إسطنبول التركية.

وذكر أردوغان لهنية بحسب بيان للرئاسة التركية، “من الضروري أن يتحرك الفلسطينيون موحدين في هذه العملية، مؤكدا أن الرد الأقوى على إسرائيل والطريق إلى النصر يتطلبان الوحدة والنزاهة”.

Advertisements

تركيا تفرض عقوبات على إسرائيل

وذكر "أن تركيا ستواصل مساعيها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيرا إلى أن تركيا نفذت سلسلة عقوبات ضد إسرائيل بما فيها قيود تجارية."

وأضاف أردوغان لهنية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس، أن "إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام القانون على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في القطاع".