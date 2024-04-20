السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

هجوم حاد من وزير الخارجية الإسرائيلي على أردوغان بعد زيارة هنية

وزير خارجية إسرائيل،
وزير خارجية إسرائيل، فيتو

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب استقباله لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

 وعلق كاتس عبر حسابه في منصة إكس، على الصورة التي نشرها، التي تظهر استقبال الرئيس التركي أردوغان لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية .

لقاء بين أردوغان وإسماعيل هنية في إسطنبول

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إسماعيل هنية في إسطنبول التركية.

وذكر أردوغان لهنية بحسب بيان للرئاسة التركية، “من الضروري أن يتحرك الفلسطينيون موحدين في هذه العملية، مؤكدا أن الرد الأقوى على إسرائيل والطريق إلى النصر يتطلبان الوحدة والنزاهة”.

Advertisements

 

تركيا تفرض عقوبات على إسرائيل

وذكر "أن تركيا ستواصل مساعيها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، مشيرا إلى أن تركيا نفذت سلسلة عقوبات ضد إسرائيل بما فيها قيود تجارية."

وأضاف أردوغان لهنية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس، أن "إسرائيل ستحاسب بالتأكيد أمام القانون على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في القطاع".

هنية يصل تركيا ويلتقي أردوغان غدا السبت

يلتقى أردوغان، وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا

ما قبل الفيتو.. كواليس ضغوط أمريكا لإفشال منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة (إنفوجراف)

إسرائيل تهنئ أمريكا على عرقلة منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والرئاسة الفلسطينية تدين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يسرائيل كاتس أردوغان إسماعيل هنية

مواد متعلقة

هنية يصل تركيا ويلتقي أردوغان غدا السبت

وسائل إعلام إسرائيلية: المفاوضات مع حماس وصلت لطريق مسدود

خطوة مرتقبة من الجزائر بعد الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

أول تعليق من مصر على عرقلة منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

جزر إسبانيا تعاني من أعداد السياح الضخمة

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت في السوق

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية